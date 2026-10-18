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Flávio diz que vai 'esfregar' crimes de Lula em debate e que Brasil está sem presidente

Escrito por Francisco Carlos de Assis, Circe Bonatelli e Gabriel Gonçalves (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) indicou que pretende partir para o confronto direto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate televisivo desta noite, promovido pela Band e Estadão. Em um breve discurso durante o ato "Bloquinho do 22", realizado neste domingo, 18, na Avenida Paulista, em São Paulo, o senador afirmou que pouparia a voz para o encontro e pediu aos apoiadores que acompanhassem a transmissão pela televisão.

"Hoje eu quero vocês na televisão assistindo ao debate meu com o Lula, onde eu vou ter a oportunidade de esfregar os crimes que ele cometeu contra a nossa nação ao vivo", disse Flávio, em referência a acusações contra o adversário.

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Na sequência, Flávio afirmou que o País está sem comando e manifestou confiança em sua vitória no segundo turno. "O Brasil está sem presidente, mas é por pouco tempo, porque Flávio Bolsonaro está chegando e o Brasil vencer", disse. O senador encerrou o discurso repetindo o lema "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". Durante sua fala, também beijou sua mulher, Fernanda Bolsonaro e dirigiu elogios para ela em cima do carro de som.

Também participaram do ato o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a coordenadora do núcleo econômico da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques, o senador eleito por São Paulo André do Prado (PL), o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL).

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