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Flávio diz que vai denunciar Lula ao STF por fala sobre enforcamento

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 19:03:00 Editado em 02.06.2026, 19:13:54
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Flávio Bolsonaro (PL), senador e pré-candidato, promete denunciar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda nesta terça-feira, 2, ao Supremo Tribunal Federal (STF). O motivo, segundo nota encaminhada à imprensa, são falas do presidente que estariam defendendo o enforcamento do político carioca.

"Esses filhos do Bolsonaro conseguem ser piores que ele. São, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. São traidores. Por menos que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado", disse Lula.

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Flávio Bolsonaro afirma que a fala do rival configura ameaça e incitação ao crime.

O discurso do presidente, aliás, contém uma gafe. Joaquim Silvério dos Reis não foi enforcado por delatar os inconfidentes mineiros - e sim recompensado.

Quem morreu enforcado na quadra da história a qual Lula se referia foi Joaquim José da Silva Xavier, o próprio Tiradentes.

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Lula não parou por aí. Em outros momentos do discurso, voltou a atacar o senador diretamente. "Todo covarde é assim. Fala a m... que fala e não tem coragem de assumir. Fica tentando mentir", disse o presidente.

Ele também classificou Flávio de "imbecil" e minimizou o impacto político. "Ele não vai prejudicar o Lula. Vai prejudicar o povo brasileiro", afirmou Lula.

O tom do discurso foi um dos mais agressivos já dirigidos publicamente por Lula à família Bolsonaro. O presidente chamou o clã de "família metralha" e a "pior espécie de ser humano que esse País já produziu".

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Lula deu as declarações nesta terça-feira, 2, durante a inauguração de um novo campus do Instituto Federal de Goiás, em Catalão.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/FLÁVIO BOLSONARO/FARPAS
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