Flávio diz que tentaram filiá-lo ao PT, mas que TSE já corrigiu partido

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 13, que além do Missão, tentaram filiá-lo ao PT. Segundo ele, a tentativa foi comunicada pelo seu e-mail oficial de senador.

"Às 18h, eu recebi um outro e-mail oficial. Uma filiação ao PT. Querem me filiar ao PT. Eu me senti um ridículo. Não façam isso", declarou em uma transmissão em seu canal no YouTube.

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Flávio disse que a comunicação de que foi filiado ao Missão também chegou em seu e-mail, mas que sua equipe considerou ser spam, por se tratar de um partido pequeno: "Como ninguém conhece, a assessoria vê aquilo e acha que é spam."

Flávio afirmou, porém, que a filiação ao Missão já foi corrigida. "O TSE já foi acionado, já tomou a decisão, cancelaram essas filiações minhas. A candidatura está tranquila", disse.