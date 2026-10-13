Flávio diz que resposta do 1º turno foi por mudança e que 'não há mais esquerda e direita'

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira, 13, que a resposta das urnas no primeiro turno foi por "mudança" e que "não há mais esquerda e direita". O senador concedeu coletiva de imprensa após um evento de apoio à sua candidatura com representantes do MDB, em São Paulo.

"Há um alinhamento que foi representado nos resultados das urnas. A resposta foi mudança. Então, não há mais esquerda e direita, é quem quer mudança e quem não quer", disse. No evento, 17 dos 27 diretórios do MDB declararam apoio ao candidato do PL.

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Ao agradecer o apoio, o filho "zero um" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mencionou o apoio de pessoas próximas, citando o ex-presidente Michel Temer (MDB) - que declarou ser favorável a Flávio imediatamente após reconhecer o resultado das urnas no primeiro domingo de outubro, 4. Ele citou o governo de Temer, que assumiu após o impeachment de Dilma Rousseff (PT), chamando de "um governo consciente que era essa ponte para o futuro".

O senador relembrou sua trajetória, que se iniciou como deputado estadual no Rio de Janeiro, eleito aos 21 anos de idade e afirmou que sempre foi municipalista ao dizer que irá adotar políticas que considerar boas. "O que dá certo nas práticas dos executivos do MDB a gente vai aproveitar também", disse, ao lembrar o seu programa de governo reformulado Smart Brasil, inspirado no Smart Sampa, sistema de monitoramento da Prefeitura de São Paulo.

Ao se dirigir ao prefeito de SP, Ricardo Nunes (MDB), Flávio disse que a eleição do emedebista foi muito questionada pela "nossa base chamada bolsonarista". Apesar disso, afirmou que o prefeito era uma pessoa muito preparada e disse ter virado fã.