Flávio diz que reajuste do Bolsa Família feito pelo governo Lula será mantido caso seja eleito

O candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) disse que o reajuste de 15% aos beneficiários do Bolsa Família será mantido caso seja eleito. A declaração foi feita durante o debate presidencial promovido por Band/Estadão.

No dia 17 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o reajuste de 15% nos benefícios do Bolsa Família. A medida foi anunciada a 17 dias do primeiro turno da eleição presidencial, o que gerou uma onda de críticas, além do acionamento da Justiça Eleitoral. No dia seguinte ao anúncio do governo Lula, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes atendeu um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e considerou legal o reajuste, se antecipando à análise do caso pelo Tribunal de Justiça Eleitoral (TSE).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O candidato do PL afirmou que, caso eleito, seu governo irá comprar a dívida da população com os bancos. "Quando eu começar a ser presidente da República, a taxa de juros já vai começar a cair de uma forma muito rápida. E para você que é pessoa física, vai ficar seis meses congelado, parada a sua dívida, você não vai pagar boleto nenhum, e para você que é pessoa jurídica, esse prazo vai ser de um ano", prometeu.

A fala foi anterior ao intervalo e fim do bloco. Ao retornar do intervalo, o mediador pediu que os candidatos circulassem no palco, mas que não atrapalhassem um ao outro. Mais cedo, Flávio foi advertido pela mediadora para não se manifestar durante a fala do presidente Lula.