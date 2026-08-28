Flávio diz que não fará economia com salário mínimo, mas evita prometer ganho real

O senador e pré-candidato à Presidência da República do PL, Flávio Bolsonaro, evitou nesta sexta-feira, 28, prometer ou negar que seguirá com a política de ganho real do salário mínimo.

"Não farei economia com quem ganha salário mínimo, com aposentados. Farei economia cortando corrupção, fazendo tesouraço na burocracia, cortando impostos", declarou, durante sabatina da TV Globo, ao ser perguntado diretamente sobre ganho real.

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Flávio também foi questionado sobre se desvinculará benefícios previdenciários do salário mínimo, ao que respondeu: "Não vou fazer economia com o povo mais sofrido. Brasileiro que recebe salário mínimo hoje está perdendo seu poder de compra por causa da gastança do governo. Não vou fazer economia em cima de você", disse, olhando para a câmera.

Como mostrou o Broadcast Político, a campanha de Flávio tem evitado tratar do assunto da política de salário mínimo, por temer que isso impacte o desempenho do candidato nas pesquisas de intenção de voto. A avaliação é que o tema foi um dos motivos da derrota de Jair Bolsonaro (PL) em 2022.