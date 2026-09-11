Flávio diz que Mendonça 'está certo' em investigação sobre Dark Horse e pede abertura de sigilo

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) evitou responsabilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça pela decisão que autorizou a abertura de investigação sobre sua relação com o financiamento do filme "Dark Horse". O senador afirmou que o ministro "está certo" e que apenas cumpre seu papel de juiz.

"O ministro André Mendonça está certo. Ele está sendo juiz", disse a jornalistas em Manaus, após visitar uma fábrica da Honda que produz motocicletas. "Eu queria muito que todos no Supremo fossem iguais ao André Mendonça, que não pesassem para lado nenhum, investigasse tudo, todo mundo com transparência", declarou.

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Flávio também pediu a Mendonça que retire o sigilo da investigação. "Eu peço ao ministro André Mendonça, abra sigilo, sabe, tira o sigilo de tudo, mostra tudo para o povo", afirmou.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), apesar de Mendonça ter tornado públicas as investigações sobre o Master, as apurações que atingem Flávio Bolsonaro permanecem sob sigilo. Segundo o candidato, a abertura dos documentos permitiria comprovar sua versão de que não houve irregularidades no financiamento do longa.

Flávio afirmou que não teria "nada a esconder" e voltou a sustentar que o dinheiro recebido foi um patrocínio privado para a produção do filme.

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Sobre a investigação, Flávio disse ter "muita tranquilidade" e que o caso será "sempre mais do mesmo". Ele classificou a apuração como uma tentativa de desestabilização de sua candidatura durante a eleição presidencial.

Promessa de manter Zona Franca de Manaus Flávio afirmou que manterá a Zona Franca de Manaus e que promoverá melhorias na estrutura. "É algo sagrado que a gente tem que melhorar cada vez mais. A fábrica da Honda é um grande exemplo de coisas que são feitas aqui dentro. Desde o primeiro parafuso até uma moto ir parar na concessionária para ser vendida, tudo feito aqui dentro do Brasil", falou. Ele também prometeu pavimentar estradas já existentes no Estado, incluindo a BR-319. "De tudo que for possível, de estradas que já existem para que sejam pavimentadas, fica aqui o meu compromisso." O candidato afirmou ainda que o Amazonas pode se tornar um polo para a fabricação de fertilizantes e para a instalação de data centers. Segundo ele, os investimentos no setor poderiam gerar empregos e ampliar a atividade econômica no Estado.