Flávio diz que Lula está em processo de 'bidenização', em referência a ex-presidente dos EUA

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 6, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em processo de "bidenização", referindo-se aos sinais de declínio cognitivo associados à idade do ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden.

"Lula está completamente Biden, é um processo de 'bidenização' dele que é perigoso para o Brasil", disse Flávio, em entrevista ao podcast Market Makers ao lado da administradora Daniella Marques (Republicanos). "Não falo de idade cronológica, mas com relação a raciocínio, ideias atrasadas, alguém que não está conectado ao mundo real, que não usa celular."

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Entre 2023 e 2024, enquanto era presidente, Biden passou por episódios de perda do fio das falas, confusão de nomes e datas e aparentes lapsos de memória. Esses momentos levaram a críticas republicanos, sobretudo do atual presidente dos EUA, Donald Trump.

Uma crítica recorrente era de que Biden, à época com cerca de 80 anos, seria velho demais para ocupar o cargo. Lula tem 80 anos neste momento.

Flávio repetiu que Lula "se esforçou" para o Brasil ter seus produtos taxados pelos Estados Unidos pela falta de articulação internacional e disse que o petista está isolado na política externa. "Com quem Lula se relaciona? Com Hamas, Irã, alguém que publicamente vai defender que terroristas podem entrar em Israel e decepar bebês porque é pela causa histórica deles", falou.

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Moraes virou articulador político de Lula

O candidato à Presidência pelo PL afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes atua como articulador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração vem após Moraes intermediar uma reunião entre Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

"Moraes virou articulador político de Lula. Não podemos normalizar isso, é uma aberração. O cara chama para tomar um cafezinho e, depois, estão lá dentro um ministro da cúpula do Judiciário fazendo articulação política para Lula, fazendo pazes com o presidente do Senado", declarou.

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Alcolumbre e Lula têm enfrentado dificuldades na relação. O governo tenta uma reaproximação com o senador para destravar projetos que considera prioritários, como a Proposta de Emenda à Constituição para acabar com a jornada de trabalho 6X1.