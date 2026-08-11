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Flávio diz que irá a debates com Lula e que não deve explicações sobre Master

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 11, que está disposto a participar dos debates com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Onde Lula estiver, nós estaremos com ele", declarou a jornalistas, antes de encontro com os candidatos do PL ao Senado, em uma casa em Brasília.

Flávio faltou nesta semana à sabatina do G1 e da GloboNews, após Lula também não comparecer.

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Perguntado se as relações com o dono do banco Master, Daniel Vorcaro, o senador respondeu: "Quem deve explicações é o Lula. É o filho dele que está sendo acusado de roubar os aposentados do INSS. É o Lula que tem que explicar o que ele vai fazer numa reunião, o presidente da República junto com o Augusto Lima e outros, Gabriel Galípolo, dizendo: 'Não vende o banco agora para outro banco, porque a gente vai trocar o presidente do Banco Central e vamos resolver a sua situação'", falou. "Grandes figurões do PT é que devem explicações. Eu não devo explicação nenhuma."

O candidato também voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirmou que o impeachment do magistrado se tornou uma pauta eleitoral. Flávio perguntou aos candidatos ao Senado presentes se eles eram favoráveis ao impeachment de Moraes, e ouviu como resposta gritos de "Fora, Moraes".

"Eles vão ser cobrados nas eleições por isso", afirmou o candidato. Ele também criticou a condução do inquérito das fake news e acusou o ministro de atuar politicamente.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/DEBATES
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