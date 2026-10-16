Flávio diz que Eduardo Bolsonaro não será ministro das Relações Exteriores em eventual mandato

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, declarou em entrevista para a TV Globo que o irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), não será ministro das Relações Exteriores. Ele porém, não pontuou se Eduardo poderá ter outro cargo no seu eventual governo.

"Ele não vai ser meu chanceler. O Eduardo é um perseguido político, que está lá fora denunciando as arbitrariedades que existem aqui no Brasil. Um dia, a história ainda vai reconhecê-lo como alguém que se sacrificou para defender a democracia", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Desde fevereiro de 2025, Eduardo mora nos EUA e promove articulações entre bolsonaristas e a Casa Branca, o que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como coação no curso do processo na tentativa de golpe de Estado, com condenação de quatro anos e dois meses de prisão.

Segundo apurou o Broadacast Político, apesar da negativa de Flávio sobre o comando do Itamaraty, está sendo negociado nos bastidores o envio de Eduardo para a liderança de uma embaixada.