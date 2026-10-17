Flávio diz que Brasil manterá 'a internet livre' e diz que governará para quem 'fez o L'

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, disse neste sábado, 17, que o Brasil continuará "com a internet livre" em caso de vitória nas eleições presidenciais. A regulação da internet segue como um tema ainda não tratado efetivamente pelo Congresso Nacional, mesmo diante de um cenário de proliferação de informações falsas, especialmente durante períodos eleitorais.

O candidato falou durante uma passeata em Vitória (ES). "Eu vou governar para todo mundo, até para aquelas pessoas que estavam na varanda 'fazendo o L'", disse. "A gente vai continuar com a internet livre porque eu vou ser presidente do Brasil", declarou.

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Após o ato em Vitória, o candidato seguiu para Salvador, onde cumpre agenda de campanha nesta tarde.