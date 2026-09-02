Flávio diz que adequará Propag para o RS e promete projeto para não contingenciar seguro rural

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) repetiu uma série de acenos ao agronegócio e ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 2, durante participação na Expointer. Uma das promessas foi a de, caso seja eleito, ajustar o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) para facilitar a adesão do Estado.

"Eu me comprometi, enquanto presidente da República, a fazer um plano de recuperação fiscal que realmente seja possível, factível, de ser cumprido pelo governo do Rio Grande do Sul", declarou a jornalistas, após almoço com representantes do agronegócio gaúcho na Expointer, feira agropecuária realizada em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. "Vamos pegar o Propag e ajustar o que for preciso para atender o povo do Rio Grande do Sul."

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Atualmente, a dívida do Estado gira em torno de R$ 100 bilhões. A Assembleia Legislativa aprovou em dezembro de 2025 o projeto que autoriza o Executivo a entrar no programa, mas o Estado ainda não formalizou a adesão.

Flávio também afirmou que, caso eleito, apoiará um projeto para não permitir o contingenciamento do seguro rural. "O nosso governo vai dar essa previsibilidade, aprovando e sancionando um projeto de lei que estabelece um valor fixo e impossível de ser contingenciado para financiamento da nossa produção em todo o Brasil. E garantir um valor no seguro rural que atenda a eles de verdade", disse.

Flávio falou que voltará a "valorizar o agro" e fará "com que a comida volte a ficar barata". "Não é com uma canetada. É organizando a economia, garantindo o seguro rural, dando previsibilidade aos produtores rurais", declarou.

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*A jornalista viaja a convite do Sicredi