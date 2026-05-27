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Flávio discute com Departamento de Estado dos EUA classificar PCC e CV como terroristas

Escrito por Felipe Frazão (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 16:20:00 Editado em 27.05.2026, 16:28:23
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Depois de se reunir com o presidente americano Donald Trump, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente pela oposição, foi recebido nesta quarta-feira, dia 27, no Departamento de Estado dos EUA. Ele discutiu a classificação de facções brasileiras como Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas.

A informação foi divulgada pelo comunicador Paulo Figueiredo, aliado de Flávio, logo após o encontro na sede da diplomacia americana. Além de Paulo, também participou da visita o ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

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Segundo Figueiredo, "a conversa abordou oportunidades de cooperação entre Brasil e Estados Unidos diante de uma eventual eleição do senador, além da urgência da designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras".

Flávio e a base bolsonarista no Congresso Nacional defendem a classificação das facções, algo rejeitado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Na véspera, o senador relatou ter dito a Trump que apoiará a medida se for eleito e que também vai levar o Brasil a aderiar à coalização política e militar Escudo das Américas, lançada em março pelo republicano com apoio de 17 países para promovera ações militares no combate ao narcotráfico.

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A reunião ocorreu com Christopher Landau, secretário de Estado adjunto e número dois da diplomacia americana, e com Darren Beattie, consultor sênior de Políticas para o Brasil na diplomacia. Eles não foram recebidos por Marco Rubio - o secretário de Estado acaba de voltar de viagem e participou de reuniões com o presidente Trump.

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