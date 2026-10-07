Flávio cita PECs possíveis, diz que respeitará Constituição e que Lula é ameaça à democracia

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira, 7, que respeitará à Constituição, mas defendeu alterações no texto constitucional. A declaração veio após uma fala em que disse que a direita tem maioria para uma mudança constitucional, o que foi interpretado como uma defesa de uma nova Constituição.

Segundo Flávio, várias propostas que pretende realizar, caso eleito, precisariam passar por Propostas de Emenda à Constituição (PEC). "Temos que respeitar a política. Há várias PECs possíveis. Tem que haver uma reforma do Judiciário, sou a favor da redução da maioridade penal há bastante tempo, tem que ser feito por PEC, tem pontos aqui da Reforma Tributária que têm que ser alterados por PEC, o fim da reeleição", listou a jornalistas, após encontro com integrantes do PP e do União Brasil.

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Na terça-feira, 6, durante evento em Goiânia (GO), Flávio disse: "O Brasil me deu um Congresso mais à direita do que é hoje, com maioria no Senado, para fazer presidente do Senado. Com maioria na Câmara, para fazer presidente da Câmara. Para mudarmos a Constituição, para redemocratizar esse País, para as instituições voltarem a respeitar a Constituição".

Perguntado por jornalistas o que quis dizer com "redemocratizar o País", Flávio questionou: "Vocês acham que o Brasil está numa democracia plena hoje?"

Mencionou, porém, o fim da reeleição e falou que "qualquer coisa longe disso" é mera "especulação". "Já vi gente começar a dizer: o Flávio, com esse Congresso, com ampla maioria, vai fazer o que o pai dele não fez. Vamos parar de mentir, vamos aterrissar no mundo real, parar de fazer torcida. Ameaça que tem à democracia é com o Lula".

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O candidato ainda voltou a citar um suposto elo entre Lula e o Supremo Tribunal Federal. "Com o Flávio Bolsonaro, não vai ter presidente da República combinando com um amigo no Supremo para fazer busca e apreensão na fonte de vocês jornalistas. Essa é a democracia que estou falando que está abalada hoje", disse.