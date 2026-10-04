Flávio Bolsonaro vota na zona norte do Rio

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O candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) acaba de votar, na zona norte do Rio de Janeiro.

Flávio chegou ao local de votação, uma escola municipal em Vila Isabel, na zona Norte do Rio, às 8h07.

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Ele estava acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e foi cumprimentado por eleitores. O candidato não falou com a imprensa ao chegar.

Antes dele, chegaram os candidato ao governo do Estado do Rio, Douglas Ruas (PL), e ao Senado Carlos Portinho (PL), e a mãe dele, a candidata a deputada federal Rogéria Bolsonaro (PL), que se disse confiante com a vitória.

A chegada de Flávio foi acompanhada por curiosos e jornalistas da imprensa nacional e internacional.