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Flávio Bolsonaro vota acompanhado da mulher, mãe e do governador eleito do RJ

Escrito por Rayanderson Guerra e Paula Martini (Broadcast) (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, votou em uma escola municipal em Vila Isabel, na zona norte do Rio, na manhã deste domingo, 25.

O candidato do PL chegou à escola por volta das 8h20 e votou ao lado de aliados, como o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL). No local, afirmou ter feito uma "campanha limpa e alegre" e prometeu, se eleito, "colocar um grande time para reorganizar o Brasil, acabar com a violência". "Faça chuva ou faça sol, saiam para votar hoje", apelou ainda Flávio Bolsonaro.

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O senador foi recebido por gritos de aliados e de manifestantes apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à a reeleição.

Flávio Bolsonaro vai acompanhar a apuração dos votos em Brasília. O local ainda não foi divulgado.

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