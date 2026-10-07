Flávio Bolsonaro volta a defender mudanças na Reforma Tributária, mas não cita quais

O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, reafirmou nesta quarta-feira (7) que pretende realizar mudanças na Reforma Tributária, mas não detalhou quais.

"Sou a favor da modernização do nosso sistema tributário, que é muito confuso. Tem que ser simplificado, desburocratizado ... O ponto principal que a gente tem que discutir é o valor do IVA, 28%, que, aliás, ninguém sabe até agora qual é o valor do IVA oficial, porque se o governo anunciar, ele perde o voto com isso", declarou a jornalistas, após encontro com integrantes do PP e do União Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Flávio voltou a defender uma redução da carga tributária. "Além da neutralidade, a gente tem que buscar um jeito de reduzir a carga tributária, é isso que eu vou fazer, vou buscar reduzir a carga tributária", falou.

Durante a campanha, o coordenador político de Flávio, senador Rogério Marinho (PL-RN), disse que as mudanças na reforma serão avaliadas por um grupo até o primeiro semestre de 2027. Entre as alterações, estariam uma revisão da lista de setores que contam com carga tributária menor.

Reação do mercado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O senador comentou ainda sobre a reação do mercado sobre sua ida ao segundo turno: "O simples fato de a gente ter passado na frente no primeiro turno em relação ao 'império do mal', já reduziu o juro futuro, já foram quase R$ 70 bilhões de economia no orçamento em um ano, só com a sensação, só com a mudança do ânimo".