Flávio Bolsonaro: Vamos organizar a legislação de energia e não abriremos mão de energia fóssil

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira, 21, que, se eleito, vai organizar a legislação envolvendo temas energéticos e que seu eventual governo não deixará de incentivar o uso de combustíveis fósseis.

"Vamos organizar todo esse conjunto de legislação que trata de energia e garantir que todas as tipos de energia, principalmente as limpas, sejam ainda mais potencializadas aqui no Brasil, mas também não abriremos mão da exploração de energia de origem fóssil", declarou, durante reunião com embaixadores estrangeiros organizada pela agência Novo Selo Comunicação e pelo site The Brazilian Report, em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Flávio voltou a defender segurança jurídica e a flexibilização de licenciamento ambiental, além de uma modernização legislativa para favorecer a construção de data centers no Brasil.

O senador também disse que o Brasil retomará as articulações para ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo que reúne os países desenvolvidos. "Durante o governo Bolsonaro, trabalhávamos para que o Brasil entrasse para a OCDE. Vamos retomar esse caminho, para que o Brasil melhore seu grau de investimento e dê mais segurança e seja mais atrativo para investimentos internacionais", afirmou.