Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos para reunião com Trump, diz pré-campanha

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente da República, irá aos Estados Unidos para uma reunião com o presidente Donald Trump. O encontro deve ocorrer a convite do americano, segundo informações da pré-campanha dele.

A Casa Branca ainda não se manifestou sobre o encontro e eventual convite do presidente americano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No início do mês, Trump recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição, e discutiu com ele uma extensa pauta bilateral, de tarifas a minerais críticos e combate ao crime organizado. Ambos reportaram um encontro positivo.

Como o Estadão mostrou, Lula buscava com a foto e a interlocução direta evitar também que Trump tome lado contra ele, como já fez, e interfira nas eleições de outubro. O petista, porém, negou ter discutido eventual apoio eleitoral a um candidato com o republicano.

Os detalhes da visita de Flávio ainda não foram divulgados por completo, tampouco sobre como Trump transmitiu o convite ao pré-candidato da oposição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aliados de Flávio possuem interlocução direta com o entorno de Trump, em órgãos como o Departamento de Estado e a própria Casa Branca.

Crise

O senador do PL passa por uma crise na pré-candidatura presidencial, por causa da divulgação de elos dele e pedidos de dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. Os contatos e as circunstâncias do que seria apoio ao financiamento do filme "Dark Horse", sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, são investigados pela Polícia Federal (PF).