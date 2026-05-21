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Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos para reunião com Trump, diz pré-campanha

Escrito por Felipe Frazão (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 11:40:00 Editado em 21.05.2026, 11:49:05
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente da República, irá aos Estados Unidos para uma reunião com o presidente Donald Trump. O encontro deve ocorrer a convite do americano, segundo informações da pré-campanha dele.

A Casa Branca ainda não se manifestou sobre o encontro e eventual convite do presidente americano.

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No início do mês, Trump recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição, e discutiu com ele uma extensa pauta bilateral, de tarifas a minerais críticos e combate ao crime organizado. Ambos reportaram um encontro positivo.

Como o Estadão mostrou, Lula buscava com a foto e a interlocução direta evitar também que Trump tome lado contra ele, como já fez, e interfira nas eleições de outubro. O petista, porém, negou ter discutido eventual apoio eleitoral a um candidato com o republicano.

Os detalhes da visita de Flávio ainda não foram divulgados por completo, tampouco sobre como Trump transmitiu o convite ao pré-candidato da oposição.

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Aliados de Flávio possuem interlocução direta com o entorno de Trump, em órgãos como o Departamento de Estado e a própria Casa Branca.

Crise

O senador do PL passa por uma crise na pré-candidatura presidencial, por causa da divulgação de elos dele e pedidos de dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. Os contatos e as circunstâncias do que seria apoio ao financiamento do filme "Dark Horse", sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, são investigados pela Polícia Federal (PF).

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