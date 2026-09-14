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Flávio Bolsonaro: terça-feira será um dos dias mais importantes nos últimos anos para o Brasil

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou a defender nesta segunda-feira, 14, o afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo ele, o julgamento sobre a abertura de inquérito contra o ministro representa um "dia importante".

"Amanhã (terça-feira, 15) será um dos dias mais importantes dos últimos anos no Brasil. É o início de um julgamento que tenho certeza que vai fazer com que o Alexandre de Moraes seja oficialmente investigado com tudo que já veio à tona", declarou a jornalistas, durante visita a Belém (Pará).

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"Não há mais nenhuma dúvida que, pelo menos o Supremo, a maioria do Supremo no plenário tem a obrigação de autorizar o início de investigação contra ele. Ele precisa ser afastado", falou.

Flávio voltou a se dizer a favor da retirada de sigilo de outros inquéritos, como o da fake news e o que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/STF/CRISE
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