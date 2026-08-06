Flávio Bolsonaro: Tenho vantagem competitiva que é me relacionar bem com Congresso

O candidato à Presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 6, ter uma boa relação com o Congresso, e que isso seria uma vantagem em relação ao governo do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Tenho uma vantagem competitiva que é me relacionar bem com Congresso. Estou na vida pública há 24 anos. Em oito anos de Senado, conheço perfil de 81 senadores, além de mim", disse, em entrevista ao podcast Market Makers, ao lado da administradora Daniella Marques (Republicanos). O Senado, na verdade, tem 81 senadores, já contando com Flávio.

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Apesar da fala, Flávio não conseguiu selar nenhuma aliança partidária para sua campanha e teve de fechar uma chapa puro sangue com o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) como vice.

'Danis e Tarcísios'

Flávio afirmou que um eventual governo será composto por "Danis e Tarcísios", citando a administradora e ex-presidente da Caixa Daniella Marques e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo ele, isso o diferenciaria do PT.

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"Pessoas olham para Flávio Bolsonaro e sabem que aqui teremos Danis (Marques) e Tarcísios. E do lado de lá, vão ter Dirceus e Dilmas. É incomparável o time que vamos montar", declarou, citando o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Flávio ainda citou colaborações do ex-presidente do BNDES Gustavo Montezano. Já Daniella Marques, também presente na entrevista, mencionou o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto.