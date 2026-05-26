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Flávio Bolsonaro tem encontro com Donald Trump na Casa Branca

Senador tenta esvaziar desgaste por escândalo do Banco Master em reunião com o presidente dos EUA

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 18:11:47 Editado em 26.05.2026, 18:11:41
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Flávio Bolsonaro tem encontro com Donald Trump na Casa Branca
Autor Flávio Bolsonaro com Donald Trump - Foto: Divulgação Instagram Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi recebido nesta terça-feira (26) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington. Em meio à pior crise de sua pré-campanha à Presidência da República, o encontro é a principal aposta do entorno do parlamentar para recuperar sua força política, após semanas de desgaste gerado por revelações de repasses milionários envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master.

-LEIA MAIS: Valdemar diz que Flávio visitou Vorcaro para 'ver se conseguia o resto do dinheiro' de filme

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Acompanhado do irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e do influenciador Paulo Figueiredo, Flávio discutiu temas como segurança pública, investimentos estratégicos e cooperação internacional no combate ao crime organizado. Um dos principais pontos de convergência na conversa foi o interesse do governo americano em classificar as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. A medida é vista com simpatia pelo senador, que pretende utilizar a pauta para consolidar uma imagem de tolerância zero contra a criminalidade.

Nos bastidores da campanha, o registro fotográfico de Flávio, que usava uma gravata verde e amarela, ao lado de Trump visa interromper o noticiário negativo dominado pelo escândalo do Banco Master. Mensagens e áudios recentes mostram que o senador pediu recursos a Vorcaro para financiar o filme "Dark Horse", projeto audiovisual ligado ao entorno de Eduardo nos EUA, com repasses que teriam chegado a R$ 61 milhões.

Flávio Bolsonaro permanece em Washington até quarta-feira (27) e retorna ao Brasil na quinta, com compromissos previstos em Curitiba na sexta-feira (29).

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