Flávio Bolsonaro tem a maior rejeição com 51% na pesquisa Indexa/Broadcast; Lula tem 50%
O senador e candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, registra a maior rejeição neste segundo turno, com 51% dos eleitores dizendo que jamais votariam nele, mostra a pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quinta-feira, 15. Ainda no 1º turno, na rodada anterior, de 30 de setembro, Flávio Bolsonaro registrava os mesmos 51% de rejeição.
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registra 50% de rejeição entre os eleitores que dizem que jamais votariam nele, porcentual semelhante ao levantamento de 30 de setembro, ainda do 1º turno.
Entre os entrevistados, 40% afirmam que com certeza votariam em Lula. Outros 9% dizem que poderiam votar no presidente. A parcela que não o conhece o suficiente para opinar ficou em 0%. Não sabem ou não opinaram somam 1%. Pela margem de erro da pesquisa, no quesito rejeição os dois presidenciáveis estão em empate técnico.
No caso de Flávio, o porcentual dos que com certeza votariam ficou em 41%, enquanto o grupo que poderia escolhê-lo é de 6%. Outros 1% afirmam que não o conhecem o suficiente para opinar. Não sabem ou não opinaram somam 1%.
Somadas as parcelas dos que com certeza votariam e dos que poderiam votar, o potencial eleitoral de Lula é de 49%, enquanto o de Flávio chega a 47%.
Maior temor
A pesquisa também perguntou o que os eleitores mais temem na disputa política atual. Um novo mandato de Lula foi citado por 41% igualmente aos 41% que mencionaram a volta da família Bolsonaro ao poder.
Outros 7% afirmam temer as duas possibilidades, enquanto 10% não têm medo de nenhum dos dois cenários.
Pandemia
Entre os que dizem temer a volta da família Bolsonaro ao poder, estão no topo das preocupações a forma como o pai lidou com a pandemia contra a covid-19 (18%), as falas, declarações e a forma de se comportar como presidente (15%) e a política de facilitação do acesso a armas (10%) aparecem como os aspectos que mais contribuem para esse receio.
Debates
A pesquisa perguntou ainda quanto o eleitor considera importante a participação dos candidatos nos debates de televisão para definirem o voto, 55% afirmam ser muito importante, 33% dizem que não é importante, enquanto 10% dos entrevistados consideram pouco importante.
Meio de comunicação
As redes sociais aparecem como o meio de comunicação ou espaço que mais contribuiu para 23% dos entrevistados tomarem a decisão de ir votar no primeiro turno, seguida pela televisão com 14%.
Quarto levantamento
Esse é o quarto levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.
Metodologia
A pesquisa Indexa/Broadcast ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 13 e 14 de outubro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04629/2026.