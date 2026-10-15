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Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula, 49% no 2º turno, em empate técnico segundo pesquisa Palver

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 50% das intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial, ante 49% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Palver divulgada nesta quinta-feira, 15. Os candidatos estão em empate técnico, considerando a margem de erro de 2,3 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Os entrevistados que votariam em branco, anulariam ou não compareceriam às urnas somam 1%. O porcentual de indecisos é zero. O levantamento ouviu 5 mil pessoas por questionário on-line, entre 10 e 13 de outubro, tem nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08028/2026.

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Esta é a primeira pesquisa da Palver após o primeiro turno. Na rodada divulgada na véspera da votação, Flávio tinha 47% e Lula, 43%. Nas urnas, os candidatos receberam 47,03% e 45,16% dos votos válidos, respectivamente.

Transferência de votos

Entre os entrevistados que votaram em Ronaldo Caiado (PSD) no primeiro turno, 61% afirmam que escolheriam Flávio e 35%, Lula. Já entre os eleitores de Augusto Cury (Avante), o presidente registra 64%, ante 32% do senador.

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Os eleitores de Renan Santos (Missão) se dividem igualmente: 41% escolheriam cada candidato. Nesse grupo, 18% votariam em branco, anulariam ou não iriam às urnas. Os recortes por voto no primeiro turno apresentam faixas de incerteza mais amplas que as do resultado nacional.

Potencial eleitoral e rejeição

A pesquisa também mostra proximidade nos indicadores de potencial eleitoral. Enquanto 49% dizem que com certeza votariam em Flávio, 48% afirmam o mesmo sobre Lula. Outros 2% poderiam votar no senador e 1%, no presidente.

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A rejeição é de 48% para Flávio e 50% para Lula, considerando os entrevistados que não votariam de jeito nenhum em cada um.

O equilíbrio aparece ainda na percepção sobre os possíveis resultados da eleição. Para 48%, a reeleição de Lula é o cenário que causa mais medo, enquanto 47% apontam a vitória de Flávio. Outros 2% temem ambos os resultados e 2% dizem não ter medo de nenhum deles. Não sabem responder somam 1%.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/PALVER
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