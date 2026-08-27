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Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula, 25% no Acre, na disputa pela Presidência, aponta Quaest

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa pela Presidência entre os eleitores do Acre, com 42% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, aparece em segundo lugar, com 25%.

Ronaldo Caiado (PSD) tem 5%, seguido por Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo), com 2% cada. Samara Martins (UP) registra 1%. Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) têm 0%. Os indecisos somam 14%, enquanto 7% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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Para 77% dos entrevistados, a escolha do candidato à Presidência é definitiva. Outros 22% afirmam que ainda podem mudar o voto até as eleições.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Rede Amazônica e ouviu 804 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número AC-09106/2026.

Cenário com Pablo Marçal

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Em um segundo cenário testado pela Quaest, que inclui Pablo Marçal (PRTB), Flávio Bolsonaro tem 44% das intenções de voto e Lula, 24%.

Ronaldo Caiado aparece com 5%, seguido por Marçal, com 3%. Renan Santos, Augusto Cury e Romeu Zema têm 1% cada. Samara Martins, Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi, Edmilson Costa, Clariana Barão e Hertz Dias registram 0%. Os indecisos somam 14%, enquanto 7% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Marçal registrou candidatura à Presidência apesar de estar inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda deverá decidir se ele poderá concorrer nas eleições deste ano.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/AC/PESQUISA/ACRE
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