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Flávio Bolsonaro: Tarcísio tinha a expectativa de ser candidato a presidente da República

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira, 13, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tinha a expectativa de disputar o Planalto quando o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu o filho para concorrer, em dezembro do ano passado. Tarcísio sempre negou publicamente a intenção de entrar na disputa presidencial.

Flávio fez o relato durante o Grande Encontro do Associativismo, no Clube Monte Líbano, em São Paulo. Estavam presentes Tarcísio e Ronaldo Caiado (PSD), que disputou a Presidência pela direita e foi derrotado no primeiro turno.

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Diante dos aliados, o senador também defendeu a construção de um perfil próprio na corrida ao Planalto. "Com todo o respeito ao presidente Bolsonaro, ao meu pai, eu sempre disse o seguinte: todo mundo que tentou ser igual ao Jair Bolsonaro se deu mal", declarou.

Segundo Flávio, uma de suas primeiras iniciativas após receber a missão do pai foi visitar Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes para conversar sobre a candidatura.

"O Tarcísio tinha a expectativa também, naquele momento lá, de ser candidato a presidente da República. E a minha relação com ele é muito direta, muito respeitosa e de admiração", afirmou.

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O senador contou que, na conversa, antecipou ao governador a intenção de adotar um estilo diferente do pai na disputa presidencial. Também disse ter recorrido à fé compartilhada pelos dois para explicar a decisão de concorrer.

Flávio afirmou ter apresentado a missão recebida como um "projeto de Deus". "Eu expliquei para ele algumas coisas que aconteceram na minha vida, e ele, uma pessoa de fé, compreendeu também."

Ao elogiar Tarcísio, o candidato atribuiu ao pai a identificação do potencial eleitoral do então ministro, que nunca havia disputado uma eleição e era carioca e torcedor do Flamengo. Para Flávio, a reeleição do governador em primeiro turno confirmou a avaliação de Jair Bolsonaro.

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