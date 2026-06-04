Flávio Bolsonaro, Tarcísio e Nunes almoçam juntos na Marcha para Jesus

O pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), almoçaram juntos nesta quinta-feira, 4, durante a 34ª Marcha para Jesus, segundo interlocutores. O encontro marca uma reaproximação pública entre Flávio e Tarcísio após semanas de menor exposição conjunta desde a divulgação de áudios envolvendo o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O afastamento ocorreu após a revelação de gravações em que Flávio solicitou recursos junto a Vorcaro para financiar Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na primeira agenda conjunta de pré-campanha, Tarcísio chegou a anunciar que acompanharia o senador em uma série de viagens pelo interior paulista ao longo de maio. O plano, porém, não saiu do papel.

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Desde então, os dois estiveram lado a lado apenas uma vez, no lançamento da pré-candidatura do ex-secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), ao Senado, em Campinas (SP), no último dia 15. Coordenador da campanha presidencial de Flávio em São Paulo, Tarcísio não participou de novas agendas ao lado do aliado e , ao ser questionado por jornalistas, atribuiu a ausência à intensa rotina de compromissos do governo estadual.

O governador também chegou a cobrar esclarecimentos públicos do senador. Em coletiva no dia 26 de maio, afirmou que Flávio precisava "explicar muito bem" sua relação com Vorcaro e a visita à residência do ex-banqueiro.

Entretanto, aliados de Tarcísio avaliam que a crise envolvendo Flávio não contaminou a popularidade do governador paulista. Ao longo da última semana, o chefe do Executivo estadual reiterou apoio à pré-candidatura do senador e fez acenos favoráveis à classificação, pelos Estados Unidos, do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, medida associada à suposta articulação de Flávio na Casa Branca.

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Na manhã desta quinta-feira, os dois chegaram juntos à Marcha para Jesus. Aos jornalistas presentes, Flávio fez elogios ao governador. "Tarcísio é aliado e amigo, é um grande governador", afirmou. Depois da caminhada e de falas rápidas no palco do evento, ambos deixaram o local sem falar com a imprensa.

O almoço também representou o primeiro encontro público entre Tarcísio e Ricardo Nunes após a divergência em torno da Operação Wi-Fi, deflagrada pela Polícia Civil para investigar suspeitas de fraude em uma licitação de R$ 108 milhões da Prefeitura de São Paulo.

Na terça-feira, 2, Nunes afirmou que a investigação poderia configurar perseguição política caso estivesse relacionada à produção de Dark Horse. O prefeito argumentou que a participação de empresários em diferentes atividades econômicas não justificaria, por si só, uma apuração policial.

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Tarcísio, por sua vez, saiu em defesa da atuação da Polícia Civil. Segundo ele, a operação decorreu de uma investigação já em andamento e do cumprimento de uma solicitação do Ministério Público.

"Havia uma investigação em curso, uma demanda do Ministério Público, e a polícia cumpriu essa demanda. Sempre vai ser assim: a polícia vai ser e sempre será uma instituição de Estado, a serviço do Estado", declarou o governador.