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Flávio Bolsonaro sobre MP das bets: Lula tenta fazer estelionato antes da eleição

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou a criticar nesta sexta-feira, 25, a medida provisória (MP) que será editada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para proibir as bets no País. O "Zero Um" acusou Lula de fazer estelionato eleitoral às vésperas da eleição.

"Trata-se de mais um estelionato que o governo Lula quer fazer antes da eleição. Faltando só nove dias para a eleição, ele anuncia que vai acabar com as bets. Você sabia que foi o Lula que legalizou as bets?", questionou Flávio em vídeo publicado há pouco em seu perfil no Instagram.

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O senador afirmou que Lula age de forma "oportunista" ao apresentar uma solução para um problema que, segundo ele, o próprio governo criou. "Ele é um oportunista. Isso é o governo do PT. Ferra com a vida das pessoas e agora, na véspera da eleição, vem com politicagem", afirmou.

O candidato do PL também acusou o presidente de ter priorizado a arrecadação ao regulamentar o setor. "O Lula, quando autorizou as bets a funcionar, tomou a decisão de ferrar com a vida das pessoas para arrecadar R$ 20 bilhões", disse.

A regulamentação das apostas de quota fixa foi estabelecida pela Lei nº 14.790, sancionada por Lula em dezembro de 2023. A legislação autorizou a exploração de apostas de quota fixa, incluindo eventos esportivos e jogos online, mediante autorização do Ministério da Fazenda.

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Flávio também questionou a duração da medida anunciada pelo governo e afirmou que, caso uma eventual MP perca a validade após as eleições, as bets poderiam voltar a operar. "Depois das eleições, se a MP caducar, as bets podem voltar com força total", declarou.

Flávio voltou a prometer, caso seja eleito, a proibição de cassinos online e plataformas como o Tigrinho. "Nos meus quatro anos como presidente do Brasil, não vai ter cassino online, nem Tigrinho", disse.

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