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Flávio Bolsonaro sobre indicação ao STF: tem de ter perfil técnico e ser conservador de verdade

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 11:54:00 Editado em 03.06.2026, 12:00:23
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O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PL, disse nesta quarta-feira, 3, que, se eleito, indicará um nome "conservador" ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"São pessoas que obviamente têm que ter o conhecimento técnico, pessoas que sejam de verdade conservadoras. Essa é uma característica importante, porque, volto e meia, numa canetada, o ministro autoriza a liberação de drogas, o ministro do Supremo autoriza o aborto", declarou o senador em entrevista ao jornal O Tempo, em Minas Gerais.

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Flávio disse ter votado contra a indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de Jorge Messias para o STF. Afirmou acreditar que Messias será novamente rejeitado pelo Senado, caso seu nome seja reenviado. "Não sei o que passa na cabeça do Lula, qual é a intenção dele. Acredito que ele já foi reprovado uma vez, vai ser reprovado de novo", avaliou.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/STF/INDICAÇÕES
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