Flávio Bolsonaro sobre indicação ao STF: tem de ter perfil técnico e ser conservador de verdade

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PL, disse nesta quarta-feira, 3, que, se eleito, indicará um nome "conservador" ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"São pessoas que obviamente têm que ter o conhecimento técnico, pessoas que sejam de verdade conservadoras. Essa é uma característica importante, porque, volto e meia, numa canetada, o ministro autoriza a liberação de drogas, o ministro do Supremo autoriza o aborto", declarou o senador em entrevista ao jornal O Tempo, em Minas Gerais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Flávio disse ter votado contra a indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de Jorge Messias para o STF. Afirmou acreditar que Messias será novamente rejeitado pelo Senado, caso seu nome seja reenviado. "Não sei o que passa na cabeça do Lula, qual é a intenção dele. Acredito que ele já foi reprovado uma vez, vai ser reprovado de novo", avaliou.