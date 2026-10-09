Flávio Bolsonaro se reúne com lideranças políticas no Rio de Janeiro

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) chegou na tarde desta sexta-feira, 9, para encontro com Douglas Ruas e lideranças políticas, em um clube na Ilha do Itanhagá, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

Sem dar declarações, o candidato seguiu para a reunião que não é aberta à imprensa.

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A agenda é acompanhada por fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e por um forte esquema de segurança da Polícia Federal.

O senador eleito pelo PL, Carlos Jordy, chegou mais cedo ao lado de Douglas Ruas, que está para ser declarado oficialmente governador eleito após a recontagem dos votos do primeiro turno no Estado, falou que pedirá a seus aliados que tentem converter a favor de Flávio Bolsonaro (PL) os votos de quem se absteve no 1º turno.