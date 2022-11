Flávio Bolsonaro se pronuncia: 'Não vamos desistir do nosso Brasil!'

Gustavo Porto (via Agência Estado)

Após silêncio perturbador do atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), após o resultado das Eleições 2022, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou seu perfil nas redes sociais para agradecer os eleitores que votaram em seu pai.

Na postagem no Twitter, Flávio frisou o patriotismo dos eleitores que apoiam Bolsonaro e afirmou que não irão desistir do Brasil, mesmo com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!", relatou o parlamentar, primeiro membro do grupo bolsonarista a se pronunciar após a derrota do presidente.

Veja abaixo o tuíte de Flávio Bolsonaro, responsável por coordenar a campanha de Jair Bolsonaro:

Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando! — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 31, 2022





