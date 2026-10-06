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Flávio Bolsonaro repete compromisso com não reeleição

Escrito por Gabriel Máximo e Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), reiterou nesta terça-feira, 6, seu compromisso em acabar com a reeleição para o Executivo federal, defendida por ele em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) protocolada em março.

A jornalistas, o presidenciável também negou que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), possa disputar o Palácio do Planalto em 2030, conforme afirmou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em entrevista à CNN Brasil na segunda-feira, 5.

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"Valdemar falou uma coisa, não sei de onde ele tirou isso. Acho que o Valdemar não leu a PEC. Na PEC, obviamente, eu me comprometo ali com o fim de reeleição para presidente da República. É o Congresso que vai definir qual vai ser a redação que vai ser dada a ela. Mas a tendência é discutir a questão do tempo do mandato, se isso vai ser replicado para governadores e prefeitos, ou seja Executivo", explicou.

Flávio disse que o texto terá um dispositivo proibindo que parentes até terceiro grau do presidente possam concorrer ao Planalto. Com isso, ele argumentou que o pai não poderá disputar as eleições de 2030 e também negou que Jair Bolsonaro participará de seu eventual governo.

"O presidente Bolsonaro nunca me pediu, nunca discutiu o espaço no governo, participar ou não. Eu sempre disse que ele vai ser eternamente o meu professor, é o meu conselheiro, para quem eu sempre vou perguntar alguma coisa", afirmou.

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Por fim, o presidenciável reiterou que seu pai não pediu para concorrer novamente à Presidência. "Não tem conversa, ele nunca me pediu para fazer parte de governo, ele não tem possibilidade de disputar a próxima eleição presidencial."

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