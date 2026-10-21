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Flávio Bolsonaro recusa sabatina no SBT e vai a ato com apoiadores

Escrito por Lóren Souza (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O SBT anunciou nesta quarta-feira, 21, que o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) não irá participar de sabatina, marcada para a própria quarta-feira, promovida pela emissora para o segundo turno das eleições. Segundo o SBT, a justificativa seria compromissos de agenda.

De acordo com a campanha do candidato, Flávio vai participar de ato com apoiadores em Fortaleza, no Ceará.

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Com a recusa, Flávio se torna o único presidenciável a não aceitar o convite para ser entrevistado pela emissora na disputa de 2026.

O atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou da sabatina, uma entrevista que durou 30 minutos, promovida pela emissora na última segunda-feira, 19.

O petista, no entanto, cancelou a gravação da entrevista que daria à TV Record e que iria ao ar na noite desta quarta-feira. O motivo da recusa não foi informado pela campanha.

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No primeiro turno, os outros presidenciáveis, Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) foram sabatinados pelo SBT.

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