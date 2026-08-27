Flávio Bolsonaro quer anunciar novos nomes de equipe na sabatina da Globo de amanhã

O candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro, disse nesta quinta-feira, 27, que pretende anunciar novos nomes de sua equipe, se eleito, nesta sexta-feira, 28, durante sua sabatina na TV Globo.

"Eu estou querendo anunciar isso amanhã na hora da entrevista", declarou o presidenciável em sua live semanal no YouTube, ao lado da coordenadora econômica de sua campanha, a ex-presidente da Caixa Daniella Marques.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Flávio será entrevistado pelos apresentadores do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos e César Tralli, ao vivo, no Rio de Janeiro. A previsão é que a sabatina comece às 21h30, um pouco mais tarde que os demais candidatos, em razão do início do horário eleitoral na TV nesta sexta.