Flávio Bolsonaro publica diplomas, mas não explica dado errado sobre ter pós-graduação na UFRJ

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, publicou nas redes sociais na quarta-feira, 12, seus diplomas de graduação e outros cursos. A lista, porém, não traz uma pós-graduação que informou ter em sua página oficial na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), quando foi deputado estadual.

A ficha de Flávio na Alerj traz que o "Zero Um" cursou "Pós-graduação em Ciências Políticas pela UFRJ, Rio de Janeiro, RJ". Ao G1, no entanto, a universidade negou que Flávio tenha estudado na instituição.

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O parlamentar afirmou que decidiu apresentar os diplomas para esclarecer dúvidas sobre sua qualificação profissional. Os diplomas incluem a formação em Direito pela Universidade Cândido Mendes, uma especialização em Políticas Públicas pelo IUPERJ-UCAM e pela Escola de Políticas Públicas e Governo, além de um MBA em Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Flávio não comentou sobre a pós-graduação na UFRJ.

O currículo foi criticado por adversários de Flávio na disputa presidencial. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), por exemplo, disse que "quem mente no currículo não tem compromisso com a verdade na hora de governar".