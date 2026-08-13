Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro publica diplomas, mas não explica dado errado sobre ter pós-graduação na UFRJ

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, publicou nas redes sociais na quarta-feira, 12, seus diplomas de graduação e outros cursos. A lista, porém, não traz uma pós-graduação que informou ter em sua página oficial na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), quando foi deputado estadual.

A ficha de Flávio na Alerj traz que o "Zero Um" cursou "Pós-graduação em Ciências Políticas pela UFRJ, Rio de Janeiro, RJ". Ao G1, no entanto, a universidade negou que Flávio tenha estudado na instituição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O parlamentar afirmou que decidiu apresentar os diplomas para esclarecer dúvidas sobre sua qualificação profissional. Os diplomas incluem a formação em Direito pela Universidade Cândido Mendes, uma especialização em Políticas Públicas pelo IUPERJ-UCAM e pela Escola de Políticas Públicas e Governo, além de um MBA em Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Flávio não comentou sobre a pós-graduação na UFRJ.

O currículo foi criticado por adversários de Flávio na disputa presidencial. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), por exemplo, disse que "quem mente no currículo não tem compromisso com a verdade na hora de governar".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/FLÁVIO BOLSONARO/CURRÍCULO/DIPLOMAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV