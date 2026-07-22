Flávio Bolsonaro prova que tem mesma cultura golpista de Jair Bolsonaro, diz Edinho Silva

O presidente do PT, Edinho Silva, atacou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e disse que ele "tem a mesma cultura golpista do pai, Jair Bolsonaro, e adota os mesmos métodos utilizados nas eleições de 2022".

"Flávio Bolsonaro prova que tem a mesma cultura golpista do pai, Jair Bolsonaro, e adota os mesmos métodos utilizados nas eleições de 22. O senador reuniu diplomatas internacionais para questionar as urnas eletrônicas e, por consequência, o sistema eleitoral brasileiro, pelo qual ele foi eleito parlamentar por diversas vezes, bem como seus familiares", disse Edinho.

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"Sabemos quais são as consequências dessa ofensiva antidemocrática. Como provado na investigação e, posteriormente, no julgamento, da tentativa de golpe de janeiro de 23, tentar descredibilizar as urnas é método contra a nossa democracia. E o resultado pode ser gravíssimo, como a história recente demonstrou", completou, em nota divulgada nesta quarta-feira.

Edinho se refere à reunião que Flávio teve com embaixadores estrangeiros, como revelou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). No encontro, Flávio pediu aos embaixadores que seus países enviem "a maior quantidade de observadores possíveis" para supervisionar as eleições brasileiras em outubro.

Em seu discurso, Flávio também afirmou que um documento da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, apontou manipulação nas eleições venezuelanas de 2010: "Uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país nas eleições de 2010", disse. "Só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana", frisou.

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Edinho disse que o PT "avalia as medidas judiciais cabíveis e reitera que está ao lado da democracia e em defesa das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro". "Não podemos tolerar a desinformação e as fake news contra o nosso sistema de votação por um pré-candidato à Presidência da República", declarou.