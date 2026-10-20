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Flávio Bolsonaro promete ressuscitar Perse: vou salvar setor de shows e artistas vão prosperar

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, prometeu nesta terça-feira, 20, ressuscitar a política de renúncia fiscal no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), em um aceno à classe artística e ao setor de eventos.

"Vou restabelecer o Perse para todos os setores de eventos culturais, shows e turismo, que hoje estão sufocados. Vou salvar o setor de shows, porque onde têm eventos, o comércio vende mais, o taxista e o Uber faturam, os pequenos artistas prosperam e a economia gira", declarou, em vídeo publicado em suas redes sociais.

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O Perse foi criado em 2021 para reduzir os impactos da pandemia nos setores de turismo, cultura, hotelaria e eventos. Uma das medidas era a de conceder alíquota zero para tributos federais (PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ) sobre as receitas das atividades.

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