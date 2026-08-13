Flávio Bolsonaro promete em plano dobrar investimentos federais em segurança pública

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, sustenta em seu plano de governo que vai apoiar e sancionar a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. "Vamos punir também maiores de 14 anos que cometerem crimes graves, como estupro, tráfico, tortura e assassinato. Quem comete crime como gente grande vai ser punido como gente grande", diz o texto.

"O novo governo do Brasil vai dobrar os investimentos federais em segurança pública ao longo do mandato. O blá blá blá ideológico da esquerda não traz resultados práticos", prossegue.

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É sugerida a criação de um sistema nacional de reconhecimento facial integrado a bancos de dados criminais, o Muralha Brasileira, inspirado no Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, e no Muralha Paulista, do governo do Estado.

No documento, o candidato afirma que usará a força da Presidência da República e a experiência legislativa para aprovar e implementar a castração química de criminosos que abusam de mulheres e crianças. No combate ao feminicídio, a proposta é de monitoramento de agressores de mulheres com medida protetiva com o uso de tornozeleiras eletrônicas.

O documento diz ainda que o Brasil terá cinco novos presídios de segurança máxima no modelo adotado por El Salvador. Junto com os atuais cinco presídios federais, eles formarão o Complexo Federal de Segurança Máxima. "Para tirar o medo do cidadão e botar medo no bandido, ele vai se chamar TREVA. Chefes de quadrilha e marginais de alta periculosidade serão tirados de circulação e isolados." De acordo com o texto, criminosos não terão acesso a celular nem visita íntima e as visitas serão monitoradas. É prometida ainda uma parceria com os governos estaduais para a criação de meio milhão de novas vagas no sistema prisional em quatro anos, de forma a "zerar o déficit carcerário".

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Monitoramento das fronteiras

É defendida a criação do Sistema Nacional de Fronteira, uma tropa de elite do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira, equipada com armas de guerra, inteligência e tecnologia, responsável por criar um paredão na fronteira. "Fuzis e drogas que abastecem 100% das facções serão interceptados por terra, pelos portos e pelo espaço aéreo. Vamos desorganizar o crime organizado e asfixiar o crime física e financeiramente."

O documento diz ainda que serão usadas tropas especiais da Marinha e da Aeronáutica para ocupar e monitorar, de forma permanente, os portos e aeroportos brasileiros. "Traficante que resistir e enfrentar o Estado vai ser preso ou vai virar pó."

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Segundo o plano, o "novo Governo do Brasil" vai redirecionar os recursos dos detentos às famílias das vítimas e usará "toda a sua força para acabar com a progressão de regime de quem comete crimes hediondos".

O programa ainda toca no tema do roubo de celular, dizendo que "pobre não gosta de comprar celular roubado" e que o presidente Lula ofende os brasileiros mais humildes. A promessa é de quadruplicar a pena de quem furta ou revende um aparelho fruto de crime.