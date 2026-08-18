Flávio Bolsonaro promete ações para reduzir burocracia

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 18, que, se eleito, pretende cortar mais de mil normatizações burocráticas. A promessa repete o governo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tentou revogar uma série de decretos e normas.

Flávio afirmou que o levantamento está sob a responsabilidade do ex-secretário de Política Econômica e ex-ministro de Minas e Energia no governo Bolsonaro, Adolfo Sachsida, do qual errou o nome - o chamou de 'Antônio' Sachsida.

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"Ele é um grande economista, trabalhou conosco, já foi ministro das Minas e da Energia. Ele já está fazendo um trabalho para a partir do dia um, a gente já fazer um grande corte em todas essas burocracias", afirmou o candidato em Belo Horizonte, em entrevista à rádio Itatiaia.

"Ele está fazendo um levantamento, vão ser mais de mil normatizações que vão ser cortadas logo de cara", continuou. Flávio repetiu a intenção de cortar também cargos em comissão e impostos, como o de exportação de petróleo.