Flávio Bolsonaro proclama poema em homenagem a Dia do Nordestino, de olho em eleitorado

Atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos Estados do Nordeste, tradicional reduto eleitoral petista, o senador e candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, aproveitou sua live semanal no YouTube nesta quinta-feira, 8, para declamar um poema em homenagem ao Dia do Nordestino, comemorado hoje. Ele também repetiu que será o "carioca mais nordestino da história".