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Flávio Bolsonaro proclama poema em homenagem a Dia do Nordestino, de olho em eleitorado

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos Estados do Nordeste, tradicional reduto eleitoral petista, o senador e candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, aproveitou sua live semanal no YouTube nesta quinta-feira, 8, para declamar um poema em homenagem ao Dia do Nordestino, comemorado hoje. Ele também repetiu que será o "carioca mais nordestino da história".

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2º TURNO eleições 2026 Flávio Bolsonaro nordestinos poema
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