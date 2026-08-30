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Flávio Bolsonaro pretende indicar ao STF ministros 'patriotas' e contra aborto e drogas

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à presidência da República pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, disse que pretende indicar ao Supremo Tribunal Federal (STF) ministros "patriotas" e comprometidos com a segurança jurídica para "resgatar a credibilidade" da Corte. Em entrevista à Record, o candidato revelou que deve indicar magistrados que tenham posicionamentos contra o aborto e às drogas.

"Vou indicar homens e mulheres que sejam comprometidos em serem contra o aborto, em serem contra as drogas e que não usem a caneta para fazer injustiça com ninguém. ... Se eu indico o nome agora, já começa a tomar uma saraivada de matérias do jornal sem parar. Mas o perfil vai ser esse: homens e mulheres que sejam, de verdade, patriotas e que pensem em trazer segurança jurídica de volta, e resgatar a credibilidade do Supremo", afirmou.

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Flávio não abre voto sobre 6x1

Flávio Bolsonaro defendeu a "liberdade do trabalhador" para "trabalhar quantas horas ele quiser". Em um trecho da entrevista, o político também evitou esclarecer o seu voto na votação da proposta do fim da escala 6x1, prevista para esta semana no Senado Federal.

"Eu defendo a liberdade do trabalhador. O trabalhador vai trabalhar quantas horas ele quiser. Ele vai ter a flexibilidade, a liberdade de decidir e vai ser remunerado pela quantidade de horas que ele quer trabalhar", afirmou à emissora. A entrevista exclusiva para a Record TV será transmitida pela emissora neste domingo, às 20h30.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/ENTREVISTA/TV RECORD
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