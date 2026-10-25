Flávio Bolsonaro (PL) vota na zona norte do Rio

O senador e candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou por volta das 8h20 na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Antes, chegaram ao local o governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL), e a mãe do senador, Rogéria Bolsonaro.

Ele foi recebido por opositores aos gritos de "Olê Olê Olá Lula Lula". Mais cedo, quando Ruas chegou, os gritos se dividiam entre "Fora, Bolsonaro" e "Lula ladrão".

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Muitos jornalistas de diversas partes do País e do mundo acompanham a movimentação. A expectativa é que ele fale com a imprensa após a votar.

O senador vai acompanhar a apuração dos votos em Brasília. O local ainda não foi divulgado.