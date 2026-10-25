Flávio Bolsonaro pede que eleitores compareçam às urnas, faça chuva ou faça sol

Ao deixar o local de votação, sob chuva, o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, pediu que os eleitores saiam de casa para votar "faça chuva ou faça sol". Há previsão de chuva forte em várias regiões do País neste domingo. Ele também se mostrou otimista sobre o resultado, após as últimas pesquisas apontarem empate técnico com o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Inácio Lula da Silva (PT).

"A expectativa está maravilhosa. Agora está nas mãos de Deus. Fizemos nossa parte", disse à Broadcast. O candidato afirmou que "a esperança virou medo", em referência a Lula, e que a campanha do PL apresentou propostas e mostrou que tem condições de montar um quadro técnico para um eventual governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Flávio votou por volta das 8h20 na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Ele estava acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro. Antes, chegaram ao local o governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL), e a mãe do senador, Rogéria Bolsonaro.

O senador foi recebido por um misto de manifestações de apoio e oposição. Jornalistas de diversas partes do País e do mundo acompanharam o voto do candidato. Ele vai acompanhar a apuração dos votos em Brasília. O local ainda não foi divulgado.