Flávio Bolsonaro pede ao STF que afaste de Dino de casos ligados a ele, a Lula e às eleições

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) apresentou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, um pedido de afastamento do ministro Flávio Dino de casos relacionados ao candidato, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e às eleições deste ano.

A defesa de Flávio Bolsonaro cita processos sobre os usos de emendas parlamentares, o financiamento do filme Dark Horse e pedidos do PT ao STF.

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A defesa solicita que Flávio Dino seja suspenso, de forma liminar, de todas essas ações até que o STF julgue a suspeição do ministro.

Ainda segundo a defesa do candidato, o ministro do STF teria uma relação próxima ao atual presidente, tendo feito declarações públicas de apoio e também tido uma trajetória política vinculada ao petista. A medida de afastamento seria, portanto, uma forma de assegurar a regularidade do pleito e manter a imparcialidade dos julgamentos das ações.

Os casos sob relatoria de Dino, pede a defesa de Flávio, devem ser redistribuídos para outros membros da Corte.