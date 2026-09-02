Flávio Bolsonaro não pode dizer relação com Vorcaro é página virada, diz Caiado

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) disse nesta quarta-feira, 2, que o seu adversário na corrida eleitoral, Flávio Bolsonaro (PL), não pode dizer que o seu envolvimento com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é página virada.

Em sabatina para a Rádio Metropolitana 90,5 FM e TV Atalaia (SE), o presidenciável afirmou que considerou "desrespeito" quando Flávio disse que esse caso era página virada. "Flávio Bolsonaro não pode dizer que isso é uma página virada. Ele tinha que fazer uma prestação de contas" e afirmou que o candidato é "parte do processo". "Nós não podemos fazer distinção, ou seja, quem rouba com a mão esquerda ou quem rouba com a mão direita é ladrão", disse.

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Caiado reage às revelações que mostraram que Vorcaro fez pagamentos além do esperado por Flávio Bolsonaro para financiar o filme biográfico de seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, intitulado de "Dark Horse".

Em maio, o portal Intercept Brasil revelou o financiamento da produção pelo dono do banco, e Flávio Bolsonaro alegou durante uma entrevista à GloboNews que a última parcela paga por Vorcaro teria sido em maio de 2025. Entretanto, a revista Piauí obteve um relatório do Coaf mostrando que, em setembro de 2025, foi feito mais um pagamento de US$ 1,6 milhão por Vorcaro a um fundo que administrava o dinheiro antes de repassá-lo à produção de "Dark Horse".