Flávio Bolsonaro minimiza encontro de Mendonça com Vorcaro: 'cortina de fumaça'

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) minimizou nesta quarta-feira, 2, o encontro do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Questionado se o ministro poderia ficar suspeito no caso, Flávio respondeu: "Óbvio que não. É impossível querer lançar uma cortina de fumaça como essa contra o ministro André Mendonça. Pelo que eu vi na nota que ele publicou, foi numa época que ele sequer era relator dessa ação, tratando de um assunto específico registrado em sua agenda. Portanto, algo totalmente profissional, muito diferente do que fez Alexandre de Moraes", declarou Flávio a jornalistas, após almoço com representantes do agronegócio gaúcho na Expointer, feira agropecuária realizada em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

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O ministro, que é relator do caso do Banco Master no STF, recebeu pessoalmente o banqueiro Daniel Vorcaro no início de 2025. O gabinete de Mendonça afirmou que a reunião foi para tratar de uma ação em tramitação na Corte sobre créditos de precatórios de interesse do banco. O magistrado também destacou que o empresário buscou outros ministros para tratar do mesmo assunto. A informação sobre a reunião foi divulgada nesta quarta-feira, 2, originalmente na newsletter Noites Húngaras, do jornalista Paulo Motoryn, no Substack, e reproduzida na íntegra pelo ICL Notícias.

A divulgação ocorre um dia depois de Mendonça tirar o sigilo de relatório da Polícia Federal com suspeitas de ligações impróprias entre Alexandre de Moraes e Vorcaro, como revelou o Estadão.

Flávio voltou a atacar Moraes e defendeu o afastamento do ministro do STF. Na avaliação dele, Moraes teria cometido "diversos crimes" e usado o cargo para proteger Vorcaro. "É inadmissível, com o que veio à tona, ele continuar sendo o ministro do Supremo", disse.

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Sobre o impeachment de Moraes, Flávio disse que sua bancada de oposição já protocolou mais de 50 pedidos contra o ministro. Também citou pedidos contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

O senador afirmou ainda que pretende "defender" o STF. Para ele, os episódios envolvendo o ministro não devem contaminar a imagem da Corte. "A gente não pode mais admitir que uma laranja podre contamine todas as laranjas. Temos que fazer uma defesa intransigente para o Supremo Tribunal Federal", declarou.

O candidato também disse que, caso eleito, indicará cinco ministros ao STF e que buscará nomes contrários às drogas e ao aborto e favoráveis à propriedade privada.

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Segurança pública

Flávio voltou a falar sobre a área da segurança pública e prometeu dobrar o número de presídios federais e criar 500 mil novas vagas no sistema prisional. Segundo ele, as unidades federais passariam a se chamar "treva". O candidato também defendeu o endurecimento das penas e afirmou que o roubo de celular deverá ter pena mínima de oito anos.

*A jornalista Isadora Duarte viaja a convite do Sicredi