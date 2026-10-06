Flávio Bolsonaro: Me comprometi com crédito, seguro, infraestrutura, agricultura familiar

O candidato à Presidência senador Flávio Bolsonaro (PL) disse que assumiu compromisso com várias pautas da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). O compromisso foi firmado na noite desta terça-feira, 6, quando o candidato recebeu a bancada em encontro em Brasília. "Recebo o apoio da FPA agora com a carta compromisso mais detalhada após apoio formal já no 1º turno", disse Flávio Bolsonaro a jornalistas. "Me comprometi com várias e também há o compromisso da FPA de rodar o Brasil junto com todo o setor produtivo brasileiro", disse o candidato.

O senador afirmou que, se eleito, a FPA sempre será ouvida para qualquer tomada de decisão na área da agricultura, em relação aos projetos de lei e pautas. "Me comprometi com investimento em infraestrutura, seguro agrícola, previsibilidade com relação ao crédito. Vamos buscar reduzir sempre a taxa de juros para baratear o nosso financiamento, trazer muitos investimentos em infraestrutura e ampliar a nossa capacidade de armazenagem para melhor negociar os preços dos nossos commodities", declarou o senador.

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Flávio Bolsonaro prometeu ainda "atenção especial à agricultura familiar". "Não só com os produtores rurais, mas com os trabalhadores rurais também", afirmou.

Ele citou ainda a entrega de títulos fundiários feita pelo pai, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de 420 mil títulos a propriedade rurais. "Eu lembro daquelas cenas em assentamentos de MST em que havia as bandeiras do MST levantadas, a bandeira do MST sendo retirada e sendo colocada no lugar a bandeira do Brasil. Pessoas que estavam há 70 anos aguardando um título definitivo de suas propriedades rurais e que chegou com o governo do presidente Bolsonaro", relatou o candidato, prometendo superar o recorde do pai.

Flávio Bolsonaro apontou também que, se eleito, vai diminuir a dependência de fertilizantes importados e ampliar a soberania nacional. "Para garantir que o nosso agro fique menos dependente de insumos que são importados para o Brasil e que estão sempre suscetíveis a alguma instabilidade, como a guerra entre Rússia e Ucrânia", citou.

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Ele mencionou ainda a intenção de fortalecimento da política de biocombustíveis, como o biodiesel. "Isso vai garantir também uma soberania nossa, uma dependência menor da variação do petróleo internacional. Vamos olhar com muita atenção esse setor, organizar a legislação, que é uma grande colcha de retalhos e vamos buscar a redução da conta de energia para o produtor", detalhou.