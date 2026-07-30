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Flávio Bolsonaro: Lula está conseguindo brigar até com Paraguai

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 21:39:00 Editado em 30.07.2026, 21:48:47
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O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou nesta quinta-feira, 30, uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o Paraguai e disse que "só otário" acredita que as tarifas dos Estados Unidos a produtos brasileiros são uma culpa da família Bolsonaro.

"O presidente está conseguindo brigar até com o Paraguai agora. E como tem otário que acredita que a culpa é de Bolsonaro das tarifas? Tem que ser muito otário", declarou o senador, em transmissão em seu canal no YouTube.

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Na última sexta-feira, 24, ao defender investimentos na área de defesa e de fortalecimento das Forças Armadas, Lula afirmou que "um dia, o Paraguai decidiu invadir o Brasil". A frase fez o governo do Paraguai convocar o embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho.

Educação

Flávio reafirmou que, se eleito, vai retomar a implantação de escolas cívico-militares, uma bandeira da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Disse ainda que pretende lançar um programa de financiamento para ensino superior em que o estudante só começará a pagar as mensalidades após ter um emprego.

Atualmente, o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) prevê que pessoas de baixa renda estudem em faculdades particulares, com início do pagamento após formado.

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