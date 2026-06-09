Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro lidera 2º turno no ES com 48%, diz pesquisa RealTime/Big Data; Lula tem 43%

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 08:05:00 Editado em 09.06.2026, 08:14:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira, 9, sobre a corrida presidencial no Estado do Espírito Santo mostra a liderança do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa do segundo turno, com 48% das intenções de voto, contra 43% do presidente e pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Brancos e nulos somam 4% e não sabem ou não responderam 5%.

No cenário de primeiro turno, há empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL), que aparece numericamente à frente com 35% das intenções de voto no Estado, e Luiz Inácio Lula da Silva, que registra 34% da preferência do eleitorado do Espírito Santo. A margem de erro é de 2 pp.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No primeiro turno, Romeu Zema (Novo) aparece com 8%, Renan Santos (Missão) com 4%, Aécio Neves (PSDB) com 3%, Ronaldo Caiado (PSD) com 2%, Joaquim Barbosa (DC) com 2% e Augusto Cury (Avante) com 1%.

No quesito rejeição, Lula lidera a mostra com 52%, seguido de Flávio Bolsonaro com 48%, Aécio Neves com 40%, Ronaldo Caiado com 36%, Romeu Zema com 32%, Joaquim Barbosa com 27% e Renan Santos com 25%.

No Estado do Espírito Santo, o trabalho do presidente Lula é desaprovado por 54% e aprovado por 41%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa foi realizada com 1,6 mil eleitores do Espírito Santo entre os dias 6 a 8 de junho, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrada sob protocolo BR-03811/2026.P

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 ES PESQUISA presidência REALTIME/BIG DATA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV