Flávio Bolsonaro lidera 2º turno no ES com 48%, diz pesquisa RealTime/Big Data; Lula tem 43%

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira, 9, sobre a corrida presidencial no Estado do Espírito Santo mostra a liderança do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa do segundo turno, com 48% das intenções de voto, contra 43% do presidente e pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Brancos e nulos somam 4% e não sabem ou não responderam 5%.

No cenário de primeiro turno, há empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL), que aparece numericamente à frente com 35% das intenções de voto no Estado, e Luiz Inácio Lula da Silva, que registra 34% da preferência do eleitorado do Espírito Santo. A margem de erro é de 2 pp.

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No primeiro turno, Romeu Zema (Novo) aparece com 8%, Renan Santos (Missão) com 4%, Aécio Neves (PSDB) com 3%, Ronaldo Caiado (PSD) com 2%, Joaquim Barbosa (DC) com 2% e Augusto Cury (Avante) com 1%.

No quesito rejeição, Lula lidera a mostra com 52%, seguido de Flávio Bolsonaro com 48%, Aécio Neves com 40%, Ronaldo Caiado com 36%, Romeu Zema com 32%, Joaquim Barbosa com 27% e Renan Santos com 25%.

No Estado do Espírito Santo, o trabalho do presidente Lula é desaprovado por 54% e aprovado por 41%.

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A pesquisa foi realizada com 1,6 mil eleitores do Espírito Santo entre os dias 6 a 8 de junho, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrada sob protocolo BR-03811/2026.P