Flávio Bolsonaro irá à convenção que confirmará candidatura de Tarcísio em São Paulo

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) irá a convenção estadual do Republicanos que vai oficializar Tarcísio de Freitas (Republicanos) como candidato ao governo de São Paulo.

O evento acontece no dia 1º de agosto, a partir das 9h, no Ginásio do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo (SP).

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Além de confirmar a Tarcísio na disputa à reeleição, o Republicanos vai anunciar sua chapa de candidatos a deputado federal e estadual. A legenda deve apresentar 71 postulantes a uma vaga na Câmara e 95 à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

A convenção também deve reunir lideranças de partidos aliados e outras autoridades. Completam a chapa majoritária encabeçada por Tarcísio o vice-governador Felício Ramuth (MDB), pré-candidato à reeleição, o deputado estadual André do Prado (PL) e o deputado federal Guilherme Derrite, ambos pré-candidatos ao Senado.

A presença do senador na convenção do Republicanos reforça a aliança entre Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em um momento de disputa por espaço no maior colégio eleitoral do País.

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Tarcísio foi eleito ao governo paulista com o apoio de Jair Bolsonaro e mantém fidelidade ao ex-presidente, o que justifica o apoio à candidatura de Flávio ao Planalto.

Tarcísio, porém, é favorito para vencer as eleições no Estado e Flávio não é o único interessado na popularidade do governador.

O PSD está em ofensiva para associar a imagem de Tarcísio à candidatura de Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e candidato a vice na chapa é também um aliado importante do governador.

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Em entrevista coletiva, Kassab afirmou: "o candidato do Tarcísio a presidente é outro. Mas quem vai ganhar a eleição em São Paulo é Caiado para presidente e Tarcísio para governador".

Kassab chegou a publicar nas redes sociais uma montagem com fotos de Tarcísio e Caiado para divulgar a convenção nacional do PSD, realizada em São Paulo no último domingo, 26. A publicação gerou desconforto no entorno do governador paulista, que não compareceu ao evento.

O cenário se soma às críticas que Caiado tem feito a Flávio Bolsonaro nas últimas semanas. O pré-candidato do PSD chamou o senador e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "farinha do mesmo saco" e classificou de "inaceitável" a proposta de Flávio de adiar o tarifaço para depois das eleições.

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Nesse contexto, a ida de Flávio à convenção do Republicanos em São Paulo é lida como uma forma de reafirmar a aliança com Tarcísio, em um Estado onde o PL busca compensar o desempenho de Lula no Nordeste.